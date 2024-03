De Laurentiis, l’attacco da Libero: «Parla di calcio gratis, ma poi vende in pay-per-view-le amichevoli»

21:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis, attacco da Libero in direzione del presidente del Napoli dopo le polemiche degli ultimi giorni: i dettagli

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, così Libero punta il dito verso Aurelio De Laurentiis.

IL COMMENTO – «Cita la Juve perché potrebbe qualificarsi a discapito del Napoli. Il presidente avrebbe già preparato un ricorso ufficiale da presentare alla Fifa in caso di mancato accesso diretto per chiedere l’esclusione dei bianconeri. Ricapitolando: per il Mondiale per club De Laurentiis vuole un pass ignorando il sistema di punti che determina le partecipanti mentre per la #SuperLEGA (che sta ricevendo solo rifiuti in giro per l’Europa) vuole un sistema di qualificazione aperto («Hanno solo sbagliato a non aprirla a tutti», disse) e basato sul merito sportivo. Lo stesso De Laurentiis che vende le amichevoli estive del suo Napoli in pay-per-view sostiene che «il calcio in tv dev’essere gratis».

