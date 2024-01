De Laurentiis e Osimhen: Giuntoli non rischia nulla. I dettagli e la posizione della Juve sulla vicenda del Napoli

Giuntoli non rischia nulla sulla vicenda del Napoli riguardante l’accusa di falso in bilancio mossa a De Laurentiis per l’acquisto di Osimhene utilizzando le plusvalenze fittizie di 4 giocatori (3 giovani più Karnezis per un totale di 20 milioni).

Come spiegato da Tuttosport, infatti, l’allora direttore sportivo era coinvolto nel colpo di mercato, non aveva potere di finalizzare gli acquisti. Di questo, infatti, si occupavano sempre De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli. Per questo Giuntoli al momento non è coinvolto nel caso dal punto di vista penale. Per quanto riguarda il filone sportivo, al momento non c’è nulla. A meno che non avvenga che Chiné riapra il fascicolo (per cui c’era stata assoluzione, come per la Juve). I bianconeri, comunque, sono sereni e hanno fiducia totale nel modus operandi di Giuntoli.

