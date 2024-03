De La Fuente rivela, la dichiarazione ufficiale: «Avevo convocato Brahim Diaz, poi lui…» #Intervista #News #Ultimora. Le parole sull’ex #Milan AC

21:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Il commissario tecnico della Spagna, José de la Fuente, risponde così su Brahim Diaz e la scelta dell’ex Diavolo Rossonero di giocare col Marocco

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Spagna, José de la Fuente, si è espresso così sulla vicenda legata a Brahim Diaz. L’ex trequartista del Diavolo Rossonero ha rifiutato di giocare per la nazionale spagnola, scegliendo quella del Marocco.

PAROLE – «Non ho preteso niente, non ho mai fatto pressioni e mai lo farò. Io parlo sul campo, dove si è bravi e si accumulano i meriti. Non sono il tipo di persona che fa queste cose. Il 1° marzo fornisco una pre-lista che la include. C’è un documento del 9 marzo in cui rinuncia a giocare con la Spagna. Non potevo farlo venire, ho fatto quello che dovevo fare sportivamente».

The post De La Fuente rivela: «Avevo convocato Brahim Diaz, poi lui…». Le parole sull’ex Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.