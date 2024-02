De Ketelaere si inceppa a San Siro: la prestazione dell’ex #Milan AC è stata giudicata così!

19:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

De Ketelaere si inceppa a San Siro: la prestazione dell’ex Diavolo Rossonero è stata giudicata così! Ecco il titolo di Tuttosport

De Ketelaere era uno dei protagonisti del match tra Diavolo Rossonero-Atalanta ma ha deluso le aspettative. Il belga dopo la grande prima parte di stagione con la Dea è stato intimorito da un San Siro che l’ha accolto con i fischi e non è mai stato un problema per la difesa rossonera.

Ecco come Tuttosport ha titolato la prestazione del rossonero in prestito: «De Ketelaere si inceppa a San Siro». Percassi ha comunque elogiato il belga e il riscatto, fissato a 22 milioni di euro, sembra sempre più vicino.

