De Ketelaere punge il Ac Milan: «Felicissimo di averli battuti, i colori Inter…» #Intervista

Charles De Ketelaere è tornato a parlare del Milan, l’ex ora all’Atalanta non ha usato giri di parole verso la squadra rossonera

Avversario di numerosi derby contro l’Inter, Charles De Ketelaere è intervenuto a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sono state interpretati da numerosi tifosi rossoneri come una frecciata indiretta al Milan (ultimo avversario in Coppa):

PAROLE – «Ci ho pensato un po’, certo: non era una scelta qualsiasi. Ma difficile no, perché tutti, a cominciare dal mister e dal direttore D’Amico, mi hanno fatto sentire subito e sempre la fiducia giusta. E poi vedere giocare l’Atalanta mi era sempre piaciuto. C’erano anche altre opzioni, ma non le ho mai considerate: o Milan, o Atalanta”. Poi una battuta sul colore della maglia, uguale a quello del Bruges e del Varsenare, sua prima squadra: “Nerazzurro? Mi dicono tutti che sono i colori che mi stanno meglio. Vittoria in Coppa Italia col Milan? Non ho pensato “Non mi avete capito”, ma certo quando abbiamo battuto il Frosinone non ero così contento, questo sì. Non era una sensazione negativa, però so cos’è il Milan, dunque anche cosa significa batterlo».

