De Ketelaere #Milan AC, MOSSA a sorpresa del belga: diavoli rossoneri spiazzati. Cosa sta succedendo

14:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

De Ketelaere-Diavolo Rossonero, mossa a sorpresa del belga che ha deciso di cambiare agente: cosa può cambiare in estate

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira su Charles De Ketelaere, argomento caldo del calcio#mercato Diavolo Rossonero dopo il trasferimento in prestito all’Atalanta della scorsa estate.

Il trequartista belga infatti sarebbe pronto a cambiare agente. Ricordiamo che, dopo aver incassato 3 milioni di euro per il prestito, i rossoneri potrebbero riceverne altri 23 in caso di riscatto a fine #campionato più altri 4 di bonus se l’Atalanta dovesse andare in Champions League. Le sensazioni restano positive.

