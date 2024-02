De Ketelaere in bilico tra Atalanta BC e #Milan AC: il ritorno è davvero POSSIBILE? Le NEWS

11:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

De Ketelaere in bilico tra Atalanta e Diavolo Rossonero: il ritorno alla base in estate è davvero possibile? Le ultimissime

Tra i calciatori di proprietà del Diavolo Rossonero che si stanno mettendo in mostra lontano da Diavolo Rossoneroo in questa stagione c’è soprattutto Charles De Ketelaere: il belga sembra essere rinato grazie alla cura Gasperini.

In estate è possibile un suo ritorno alla base? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è molto probabile che l’Atalanta alla fine decida di spendere i 22 milioni di euro più bonus e dargli fiducia per almeno un’altra stagione.

