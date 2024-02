De Ketelaere AC Milan, l’Atalanta BC prepara il riscatto del belga: i rossoneri potrebbero fare uno sconto?

De Ketelaere Milan, l’Atalanta prepara il riscatto del belga: i rossoneri potrebbero fare uno sconto? Le ultime sul calciatore

Charles De Ketelaere con l’Atalanta sta ritrovando la sua dimensione diventando cardine offensivo della squadra. Una stagione ad alti livelli che la società non ci sta pensando due volte a quello che sarà il suo futuro: al 100% a tinte nerazzurre per un progetto a lungo termine.

Risulta infatti che la società premerà il bottone sul diritto di riscatto a 22 milioni di euro dal Milan. Sconto? Attualmente non risulta, come riportato da Calcionews24, ma entrambe le parti stanno lavorando per far diventare al 100% De Ketelaere un giocatore dell’Atalanta.

