De Ketelaere AC Milan, addio a giugno: ecco quanto incasseranno i rossoneri

De Ketelaere-Milan, addio a giugno praticamente certo: ecco quanto incasserà il club rossonero dall’Atalanta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’addio questa volta definitivo di Charles De Ketelaere nel prossimo calciomercato Milan è praticamente certo.

L’Atalanta è pronta a riscattare il belga versando nelle casse del Diavolo 22 milioni di euro dopo averne già spesi 3 la scorsa estate per il prestito. A questi si potrebbero aggiungere altri 4 milioni di euro di bonus se la squadra di Gasperini dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

