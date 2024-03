De Grandis su Rafa Leao, la dichiarazione ufficiale: «Essere concreti ti fa diventare fuoriclasse. Il portoghese…» #Intervista #News #Ultimora

14:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

De Grandis su Leao: «Essere concreti ti fa diventare fuoriclasse. Il portoghese…». Le parole del giornalista sull’esterno rossonero

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Rafael Leao in vista dei sorteggi di quarti di finale di UEFA #Europa League. Ecco le parole del giornalista sull’esterno rossonero:

PAROLE – «Il suo limite e il suo pregio li troviamo nelle sue dichiarazioni di ieri: “Le cose facili le fanno tutti, io cerco il richio perché mi diverte”. A volte il campione qualcosa di facile la fa diventare un cioccolatino. Essere concreti ti fa diventare fuoriclasse».

