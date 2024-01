De Grandis spaventa l’Fc Internazionale: «Con la Fiorentina un test psicologico pesantissimo» #Intervista

Stefano De Grandis ha parlato del match di domenica 28 gennaio che vedrà l’Inter affrontare la Fiorentina al Franchi

In collegamento per Sky Sport 24, Stefano De Grandis guarda in casa Inter, in preparazione del match di domenica 28 gennaio in casa della Fiorentina.

FIORENTINA INTER – «L’Inter è sempre stata la squadra che ha convinto di più e che ha vinto contro tutte le avversarie dirette: nonostante questo è sotto pressione perché la Juve gioca con l’Empoli ed è favorita, deve andare in casa della quarta in classifica e vincere per non arrivare allo scontro diretto con un distacco di 3 o 4 punti. E non è facile: deve vincere per forza e gli mancano due terzi del centrocampo.

E’ vero che Frattesi giocherebbe in ogni squadra di Serie A, ma ci sarà una formazione alternativa e può avanzare la tensione: è un test psicologico pesantissimo per l’Inter. Calhanoglu è regista e Barella è un altro che vuole spesso la palla tra i piedi, mentre Frattesi è un incursore e uno dei migliori ad inserirsi: essendo quest’ultimo una freccia, deve esserci qualcuno che lo lancia e Asllani deve tirare fuori una personalità alla Calhanoglu. L’Inter ha avuto difficoltà col Napoli perché la Lazio ti aggredisce alta, mentre gli azzurri hanno giocato chiusi e hanno tolto spazi. La Fiorentina è più simile alla Lazio e può essere un vantaggio»

