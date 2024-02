De Grandis: «Big Markus Thuram e Lukaku? Dico questo» #Intervista

Pubblicità

De Grandis si è espresso a Sky Sport verso la partita tra Inter e Roma: le dichiarazioni del giornalista

Intervistato a Sky Sport, Stefano De Grandis si è espresso a Sky Sport verso la partita tra Roma e Inter:

Pubblicità

LA GARA – «L’Inter ha perso solo una volta e nemmeno in trasferta. Batterli sarebbe un unicum. De Rossi ci prova con qualche modifica che ha fatto, ma mi interessa relativamente che giochi a quattro rispetto che a tre. Mi piace soprattutto che provino a giocare a calcio. Questa è la grande novità. Così come era una menzogna che non potessero giocare in questo modo con la rosa a disposizione. Thuram è stata una grandissima scoperta, ci sono ben sette assist e fa capire quanto la sua mole di lavoro sia superiore. Lukaku ha pagato il gioco della Roma e uno stato di forma non eccezionale».

Pubblicità

L’articolo De Grandis: «Thuram e Lukaku? Dico questo» proviene da Inter News 24.