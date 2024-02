De Grandis: «Arna? Non è un fenomeno, può sbagliare» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Il noto giornalista Stefano De Grandis ha commentato le prestazioni recenti di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter

Stefano De Grandis ha commentato il rendimento di Marko Arnautovic, reduce dal gol vittoria in Inter-Atletico Madrid, ai microfoni di Sky Sport.

ARNAUTOVIC – «In una rosa non ci sono 18 titolari, esistono buone alternative. Arnautovic sembrava fosse stato un disastro e invece è entrato bene nella gara di Champions League, ha giocato bene, si è creato delle occasioni. Vero, una l’ha sbagliata clamorosamente, quello sì, ma gli attaccanti sbagliano. Ha sbagliato anche Lautaro due volte nell’ultima partita. Non è un fenomeno, giusto che non giochi da titolare, ma secondo me in questa rosa ci può stare»

