De Grandis: «Allegri o Mister Inzaghi? Non so dire chi preferisco perché..» #Intervista

Stefano De Grandis ha commentato a Sky Sport il lavoro svolto finora da Inzaghi – allenatore dell’Inter – e Allegri.

ALLEGRI – «Chi ha lavorato meglio finora? Non è che non voglia prendere una posizione perché forse, analizzando tutto, compresi i giovani lanciati e valorizzati, dovrei dire Allegri. Però mi spiacerebbe non dare meriti a un’Inter che gioca a memoria e a volte fa partite travolgenti. E che certamente ha il centrocampo più forte della Serie A. Forse Allegri ha il merito di aver avuto inizialmente una squadra dismessa a livello psicologico. Poi ha perso Pogba e Fagioli e nonostante questo è rimasta lì. Significa che i giocatori si sono adattati alla mentalità di Allegri, però Inzaghi va applaudito perché l’Inter adesso è una certezza soprattutto a livello europeo».

INZAGHI – «Diciamo che ha cambiato gli interpreti rendendo indolore un bilancio rimesso a posto, rendendo indolore una campagna che ha portato milioni nelle casse con la cessione di Onana. Poi ricordiamo che rispetto allo scudetto vinto ha perso Hakimi, Eriksen e Perisic. Quindi dei meriti indubbi Inzaghi ce li ha. Io l’unica cosa che dico, non sempre, è che non mi convince tantissimo nei cambi. Secondo me Allegri legge meglio le partite, ma Inzaghi dal punto di vista della preparazione è bravissimo».

