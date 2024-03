De Biasi pazzo di Asllani, la dichiarazione: «Ha grandi margini di crescita ma gioca pochissimo nell’Fc Internazionale. Questi i suoi pregi» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex ct della nazionale dell’Albania, Gianni De Biasi, ha espresso il proprio punto di vista su Kristjan Asllani, centrocampista dell’Internazionale FC Internazionale FCvistato da La Tercera, Gianni De Biasi, ex ct dell‘Albania, si è espresso così riguardo a Kristjan Asllani, giovane centrocampista dell’Internazionale FC. ASLLANI – «Gioca pochissimo nell’Internazionale FC. Per me non è il giocatore più importante, ma ha grandi margini di crescita, è […]

