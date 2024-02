DD Dumfries scatenato alla festa di compleanno di Charas: il ballo diventa virale – NEWS

Pubblicità

Dumfries scatenato alla festa di compleanno di Calhanoglu: il ballo dell’esterno dell’Inter diventa virale – VIDEO

Di nuovo un Denzel Dumfries in versione ballerino: dopo il video di Capodanno che aveva fatto scatenare i tifosi sui social, arriva quello dalla serata di ieri, in occasione della festa di compleanno a sorpresa organizzata per i trent’anni di Hakan Calhanoglu.

DENZEL DUMFRIES SCATENATO pic.twitter.com/wMcue9bNq4 Pubblicità — Solo ed esclusivamente INTER (@SoloEsclusivInt) February 11, 2024 Pubblicità

Ecco come l’esterno olandese dell’Inter si scatena con il ballo in pista, tra l’euforia e le risate generali.

L’articolo Dumfries scatenato alla festa di compleanno di Calhanoglu: il ballo diventa virale – VIDEO proviene da Inter News 24.