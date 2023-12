DD Dumfries, rinnovo sempre più DIFFICILE. C’è un motivo

La giornata di sabato 30 dicembre è stata caratterizzata dal triplice rinnovo di contratto in casa Inter: Federico Dimarco, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan hanno prolungato i rispettivi legami con i colori nerazzurri. I prossimi annunci potrebbero essere relativi a Lautaro Martinez e Nicolò Barella, visto che entrambe le trattative (specialmente quella con l’argentino) sono ben avviate.

Discorso diverso, invece, per Denzel Dumfries. Su di lui si respira decisamente meno ottimismo, viste le elevate richieste avanzate dal suo entourage. L’Inter vorrebbe offrirgli le stesse cifre garantite a Dimarco (4 milioni), ma gli agenti dell’olandese partono da almeno 5 milioni. Come se non bastasse, il rinnovo è sempre più difficile per un motivo: lo stop al Decreto Crescita. Il numero 2 nerazzurro, infatti, era arrivato nell’estate 2021 proprio beneficiando della tassazione agevolata, cosa che non potrà ripetersi visto che dal 1° gennaio 2024 tali misure non saranno più in vigore.

Il contratto di Dumfries scade il 30 giugno 2025 e, qualora non si arrivasse al rinnovo prima del termine della stagione (eventualità più che probabile, a questo punto), il calciatore verrebbe messo sul mercato in estate per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno e mezzo.