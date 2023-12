DD Dumfries, niente Lazio. Torna con il Genoa?

Dumfries potrebbe recuperare solo per l’ultima partita del 2023: l’olandese ancora assente contro Lazio e Lecce

Ancora guai per Dumfries. L’esterno olandese non sarà a disposizione dell‘Inter per la sfida di domani con la Lazio e non lo sarà nemmeno per il Lecce il 23 dicembre come invece dovrebbe farcela il connazionale De Vrij.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’esterno potrebbe tornare a disposizione per la gara del 29 contro il Genoa.

