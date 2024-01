DD Dumfries, l’ex allenatore racconta: «Mi avrebbero dato del pazzo, una cosa mi ha colpito di lui» #Intervista

Marco Roos, ex allenatore di Dumfries ai tempi del Smitshoek, racconta alcuni aneddoti sull’esterno olandese dell’Inter

Intervistato da Elfvoetbal, il primo allenatore di Denzel Dumfries, Marco Roos ha raccontato com’era da ragazzino l’esterno dell’Inter. Ecco le parole del tecnico che lo aveva allenato al VV Smitshoek, club che milita attualmente in Vierde Divisie.

POTENZIALE INASPETTATO – «Abbiamo sempre pensato che la prima squadra qui sarebbe stata il suo massimo. Con qualcuno come Dylan Vente, si vedeva subito che aveva un talento enorme. Non c’era bisogno di essere uno scout per quello. Con Denzel abbiamo sempre pensato che la prima squadra del VV Smitshoek sarebbe stata il suo massimo. Poi ha continuato a lavorare duro per emergere. Se allora avessi detto che Denzel avrebbe giocato la finale di Champions League nel 2023, mi avrebbero chiuso in un istituto psichiatrico».

COSA MI HA COLPITO DI LUI – «Quello che mi ha subito colpito di Denzel è stato il suo impegno. Ce l’ha sempre fatta. Era presente in ogni allenamento e non solo dava il 100% durante le partite. Il suo impegno sul campo di allenamento era eccezionale. Durante la preparazione delle gare ascoltava con attenzione. Continuava sempre a guardarti, mentre gli altri ragazzi si distraevano facilmente. Denzel giocava come difensore centrale o terzino destro. Aveva già un’enorme capacità di corsa. Due tempi da 20 minuti per lui erano un gioco da ragazzi».

L’ANEDDOTO DI QUANDO PERSE DUE DENTI – «Facevo fare ai ragazzi un esercizio su come potevano ricevere al meglio una palla. Denzel ha stoppato la palla, ma poi ci è rimasto sopra, è caduto in avanti ed è atterrato con la faccia sull’asfalto. Gli sono stati rimossi due denti anteriori. È uscito immediatamente dal campo, ha preso la bicicletta ed è tornato a casa. Poi ho sentito che era la seconda volta che perdeva i denti davanti»

