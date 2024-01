DD Dumfries in dubbio per il Verona: condizioni e possibile sostituto

Dumfries non è ancora sicuro di partire dal primo minuto nella sfida con il Verona, tutto dipende dalle sue condizioni fisiche

Dumfries è in dubbio per la sfida con il Verona, in programma oggi alle 12:30, secondo il Corriere dello Sport.

L’olandese dell’Inter lavora in gruppo da una settimana abbondante e, se non dovesse essere in grado di giocare dal primo minuto, ecco che il suo posto verrà preso da Darmian.

L’articolo Dumfries in dubbio per il Verona: condizioni e possibile sostituto proviene da Inter News 24.