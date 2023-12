DD Dumfries Fc Internazionale: è stallo per il rinnovo! Clima teso fra le parti: ecco perché

Subentrano alcuni problemi per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter: stallo nella trattativa e distanza fra le parti

Tra i rinnovi di contratto in programma per i dirigenti dell’Inter, oltre a quelli di Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco, c’è anche quello di Denzel Dumfries. La trattativa per il prolungamento di contratto dell’esterno olandese ha subito un brusco arresto. A parlarne è Calciomercato.com.

I motivi di questo stallo tra l’entourage del calciatore ed il club di Viale della Liberazione sarebbero sopraggiunti in fase di trattativa, quando il calciatore non avrebbe preso positivamente la prima proposta economica nerazzurra per il prolungamento e l’aumento dell’ingaggio (ritenuta troppo bassa). Clima teso fra le parti, adesso c’è distanza: da non escludere un’eventuale cessione dell’ex PSV nel mercato estivo.

