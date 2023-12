DD Dumfries Fc Internazionale, distanza per il rinnovo: ecco cosa manca. I dettagli della trattativa

La trattativa per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter è ancora lontana dalla stretta di mano finale: i dettagli

L’Inter spinge per i rinnovi di contratto di Mkhitaryan e di Dimarco, mentre per Dumfries ci sarà ancora da aspettare un po’ di tempo (il suo contratto è in scadenza nel 2025). L’idea dei nerazzurri è quella di proporre all’olandese un prolungamento di contratto simile a quello di Dimarco per quanto riguarda le cifre, che dovrebbero aggirarsi sui 4 milioni di euro a salire.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’entourage dell’olandese avrebbe chiesto ai nerazzurri una cifra superiore ai 5 milioni: motivo per il quale la trattativa si è leggermente rallentata. Le parti si riaggiorneranno nel 2024 ma non è da escludere che, in caso di arrivo di un’offerta importante a gennaio, i nerazzurri possano prendere in considerazione una cessione dell’ex PSV.

L’articolo Dumfries Inter, distanza per il rinnovo: ecco cosa manca. I dettagli della trattativa proviene da Inter News 24.