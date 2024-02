DD Dumfries entra e cambia la partita: i voti dei quotidiani

Denzel Dumfries si sta gradualmente rialzando dopo un periodo difficile, in campo e fuori. L’olandese non ha visto il campo da titolare per più di un mese, dal 6 gennaio (Inter-Verona) fino al 16 febbraio (Inter-Salernitana). E nel frattempo continuano a serpeggiare le voci su un rinnovo complicato con il club nerazzurro. Già contro i campani, però, erano arrivati forti segnali di ripresa, corroborati dalla rete del 3-0.

Contro l’Atletico Madrid, Simone Inzaghi gli ha preferito ancora una volta Matteo Darmian dall’inizio. L’esterno olandese lo ha sostituito al 69′, entrando in campo con un grande piglio e mettendo in difficoltà a più riprese Samu Lino. Il numero 2 ha sfruttato freschezza e fisico, è arrivato più volte sul fondo mettendo diverse palle interessanti in mezzo all’area. E al contempo non ha sofferto in fase difensiva.

Di seguito i voti dei giornali e quello di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Una furia, il cambio di passo rispetto a Darmian è evidente. L’Atletico non lo prende mai. Farà pure confusione, ma ha ritrovato la gamba: a gara in corso, è arma devastante”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Entra come una furia. Alza subito il ritmo e spinge indietro Lino. Attacca a sinistra (destra, ndr) e crea buone occasioni. Non ci sta a fare la riserva e lo fa capire“.

TUTTOSPORT 6,5 – “Con la sua fisicità diventa un fattore“.

PASSIONE INTER 6,5 – “Entra con la giusta carica agonistica e rianima la fascia destra nerazzurra“.