DD Dumfries, addio all’Fc Internazionale in estate? Potrebbe accadere questo

Dumfries verso l’addio all’Inter la prossima estate? Come stanno le cose per l’esterno olandese

Dumfries può dire addio all’Inter in estate? Il retroscena de La Gazzetta dello sport:

«Il resto lo farà… il mercato, con il canadese del Bruges che giovedì sarà a Milano e sosterrà le visite mediche: sostituirà Cuadrado, che tornerà ad aprile, e in ottica futura prenderà il posto da titolare di Dumfries. Perché il rinnovo dell’olandese, che ha detto di no alle proposte nerazzurre e non può più contare sul Decreto Crescita, è molto più complicato. In estate, di fronte a un’offerta importante se ne andrà, sempre che una proposta irrinunciabile non arrivi già in questa finestra di gennaio. In quel caso il mercato invernale interista potrebbe accendersi di nuovo»

Pubblicità

L’articolo Dumfries, addio all’Inter in estate? Potrebbe accadere questo proviene da Inter News 24.