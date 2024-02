Dazn, NEWS e Amazon truffate col “pezzotto”: condannato un 37enne di Isernia

22:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dazn, Sky e Amazon truffate col “pezzotto”: condannato un 37enne di Isernia. Questa la pena inflitta dal Tribunale di Campobasso

Un 37enne di Isernia è stato condannato a due anni e due mesi per aver truffato, nel 2020, Dazn, Sky, Amazon e altre piattaforme televisive col sistema del “pezzotto“. A riferirlo è Ansa.

Per l’accusa l’uomo (che tramite il suo avvocato ha preannunciato il ricorso in Appello) entrava abusivamente nei sistemi telematici di queste pay tv, dopo aver decodificato i programmi, li metteva a disposizione alle persone che pagavano per vederli illegalmente. Oltre al 37enne sono coinvolte altre due persone.

