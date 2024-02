David #Milan AC: l’attaccante scende nelle gerarchie delle preferenze, superato da questi due obiettivi

13:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Tra gli obiettivi del calciomercato Diavolo Rossonero per l’estate David comincia a perdere posizioni nelle gerarchie delle preferenze

David cercato dal calciomercato Diavolo Rossonero anche durante la sessione invernale sta incominciando a perdere posizioni nella gerarchia delle preferenze del #club in vista dell’estate.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da la Gazzetta dello Sport è stato superato sia da Zirkzee che da Sesko. I rossoneri preferirebbero fare un investimento sull’attaccante del Bologna o quello del Lipsia, anche se per entrambi la concorrenza è più che agguerrita.

Pubblicità

The post David Diavolo Rossonero: l’attaccante scende nelle gerarchie delle preferenze, superato da questi due obiettivi appeared first on Diavolo Rossonero News 24.