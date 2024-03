David #Milan AC, l’attaccante ha preso una decisione sul suo FUTURO: cosa filtra per l’estate #NEWS

18:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

David Diavolo Rossonero, l’attaccante ha preso una decisione sul suo FUTURO: cosa filtra per l’estate. Le #news sul calcio#mercato rossonero Jonathan David lascerà il Lille in questa sessione di #mercato. L’attaccante seguito dal calcio#mercato Diavolo Rossonero, è certo del suo prossimo #futuro. Come riportato da TMW, il canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e il #club […]

