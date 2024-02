David AC Milan rientra di moda? Cosa può succedere a giugno dopo gli ultimi tentativi

David Milan torna di moda? Ecco cosa può succedere a giugno dopo gli ultimi tentativi: TUTTI gli aggiornamenti

A lungo inseguito negli ultimi mesi, il nome di Jonathan David rimane legato al calciomercato Milan, sempre a caccia di un nuovo attaccante con il quale aprire un nuovo ciclo.

Dopo gli ultimi tentativi nelle scorse sessioni l’attaccante del Lille può tornare ad essere un obiettivo concreto? Secondo la Gazzetta dello Sport resta nella lista degli obiettivi della dirigenza, che però ha messo nel mirino due nomi in particolare: Zirkzee e Sesko.

