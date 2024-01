David AC Milan, piani completamente stravolti! A cosa pensa ora il club per l’attacco

David Milan, piani completamente stravolti! A cosa pensa ora il club rossonero per l’attacco: TUTTI gli aggiornamenti

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Milan, che in estate regalerà a Pioli un nuovo centravanti con cui aprire un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si sono raffreddati i dialoghi per David: sarebbe il profilo più semplice da raggiungere in attacco, ma su questo nome sono in corso profonde riflessioni per valutare pro e contro dell’eventuale operazione.

