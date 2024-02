David AC Milan, l’attaccante cala la tripletta col Lille: i rossoneri osservano per l’estate

David Milan, l’attaccante cala la tripletta col Lille: i rossoneri osservano per l’estate. Le ultime sull’attaccante

L’attaccante del Lille David è tornato a segnare a valanga, nello specifico contro il Le Havre ha calato una tripletta che sarebbe potuta diventare poker se avesse realizzato il rigore.

L’obiettivo del mercato Milan è arrivato all’undicesimo gol stagionale e, come riportato da Fabrizio Romano, tante squadre stanno seguendo il giocatore per il mercato estivo. L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2025.

