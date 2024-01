David AC Milan: anche il Napoli interessato, il indiscrezione estivo e il fattore che può cambiare tutto

Il Napoli contende l’obiettivo David al calciomercato Milan. Spunta il retroscena estivo e c’è un fattore da cui dipende tutto

L’obiettivo del calciomercato Milan, David, è conteso dal Napoli. In tal senso spunta un retroscena estivo:

come riportato da Calciomercato.com l’estate scorsa era stato fatto più di un sondaggio con il Lille per l’attaccante. In tal senso tutto dipenderà da Victor Osimhen, sia sul piano tecnico che su quello economico. Con i soldi della cessione che avverrà in estate, De Laurentiis vuole rinforzare la squadra.

