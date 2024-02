Date ottavi Europa League: ecco quando giocherà il AC Milan

Date ottavi Europa League: ecco quando giocherà il Milan in casa. I dettagli in vista del match di andata e di ritorno

Domani alle 12 andrà in scena a Nyon il sorteggio degli ottavi di Europa League e il Milan si presenterà da non testa di serie dopo la vittoria negli spareggi contro il Rennes.

L’andata degli ottavi di finale si giocherà il 7 marzo, mentre il ritorno è in programma il 14 marzo. La formazione rossonera giocherà il match di andata in casa e se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta.

