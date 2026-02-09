Danimarca: il primo Cannabis Social Club è realtà, mentre l’Italia resta al palo

Mentre la politica italiana si arrocca in posizioni proibizioniste anacronistiche, il 2 febbraio la Danimarca ha segnato una svolta storica. Nel cuore di Copenaghen, in Studiestræde, ha ufficialmente aperto Smokenhagen: il primo Cannabis Social Club del Paese. Non si tratta di una zona grigia o di una sfida alla legge, ma di un’iniziativa perfettamente inserita in un quadro normativo che mette al centro il paziente.

Smokenhagen: uno spazio di dignità per i pazienti

Il club, guidato dallo storico attivista Khodr “Cutter” Mehri, nasce come risposta a un’esigenza concreta. Molti pazienti terapeutici si trovano impossibilitati a consumare i propri farmaci a casa per timore di disturbare familiari o vicini. Smokenhagen offre un’alternativa: un ambiente comunitario con aree salotto e bar analcolico, dove l’accesso è riservato esclusivamente a chi possiede una regolare prescrizione medica. “L’obiettivo è consentire ai pazienti di usufruire del trattamento senza sentirsi emarginati”, ha spiegato Mehri.

Dalla sperimentazione alla legge permanente

La Danimarca ha dimostrato una maturità politica rara. Dopo un programma pilota iniziato nel 2018, il Parlamento ha votato a larga maggioranza per rendere permanente la cannabis terapeutica. Con circa 1.800 pazienti attivi e 20.000 prescrizioni emesse, il sistema sanitario danese riconosce i benefici della pianta per patologie gravi come la sclerosi multipla, il cancro e il dolore cronico. La ministra della Salute Sophie Løhde è stata chiara: la cannabis migliora significativamente la qualità della vita di chi soffre.

Il fallimento del pregiudizio e il confronto con l’Italia

Nonostante le critiche delle destre conservatrici danesi, che parlano di una “discesa pericolosa”, la realtà dei fatti le smentisce. La dottoressa Tina Horsted, specialista del dolore, ha ricordato che il paziente tipo non è il consumatore ludico stereotipato, ma spesso una donna tra i 55 e i 75 anni che cerca sollievo da dolori debilitanti. In Italia, questo profilo di paziente viene ancora troppo spesso ignorato o costretto a rivolgersi al mercato nero a causa di una burocrazia asfissiante e di una carenza cronica di prodotto nazionale.

Una lezione di civiltà

L’esempio di Smokenhagen è una lezione di pragmatismo. Mentre in Italia si continua a demonizzare la pianta, la Danimarca ha capito che regolamentare significa proteggere. Creare spazi sicuri e legali non solo toglie terreno alla criminalità, ma restituisce dignità sociale a cittadini che lo Stato ha il dovere di assistere, non di perseguitare. Il modello danese non è più un esperimento: è la prova che un’altra strada è possibile, se solo si ha il coraggio di abbandonare l’ideologia per la scienza.

Coordinatore Attività Politiche Associazione FreeWeed Board

