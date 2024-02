Danilo: «Vogliamo la Champions, e poi…» #Intervista. Messaggio all’Fc Internazionale?

Pubblicità

Il capitano della Juve Danilo svela gli obiettivi dei bianconeri, ecco cosa ha detto e il possibile messaggio alle rivali, Inter in primis

Intervenuto a TNT Sports, Danilo ha parlato del cammino della Juve. Ecco le sue parole in particolar modo sulla Serie A e Champions, dove la Vecchia Signora sfida a distanza l’Inter.

SERIE A E JUVE IN CHAMPIONS – «Da qualche anno il calcio italiano è in fase di rinnovamento e valorizza i giovani. Abbiamo sempre guardato l’Italia come a un Paese in cui i giocatori tendono ad arrivare tardi, ma ora stanno facendo uscire giovani che stanno dimostrato il loro potenziale e il loro talento, con buoni risultati. La Juventus sta seguendo la stessa linea ed è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è “l’anno zero”, un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo fino alla fine, proprio come in Coppa Italia».

