Danilo Signora Juve, per il momento nessuna trattativa per il rinnovo

Il Capitano della Juve va in scadenza nel 2025, ma almeno per il momento Danilo e i bianconeri non hanno parlato di rinnovo

Come rivelato da Calciomercato.com, per il momento, la Juve non avrebbe avviato alcun contatto con Danilo per il rinnovo di contratto. Il brasiliano va in scadenza nel 2025 e, ad un solo anno dalla scadenza, non è da escludere che in estate, di fronte ad una buona offerta, il giocatore possa partite.

Infatti, in casa Juve ci sarebbero pochissimi incedibili e Danilo non sarebbe tra questi.

