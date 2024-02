Danilo scuote la Juve: «Più che mai, insieme!». Il messaggio social del capitano bianconero – FOTO

Capitan Danilo scuote l’ambiente dopo il KO con l’Inter. Il messaggio social del capitano della Juventus:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

The post Danilo scuote la Juve: «Più che mai, insieme!» – FOTO appeared first on Juventus News 24.