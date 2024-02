Danilo, problemi evidenti in Verona Signora Juve: le condizioni del brasiliano

Problemi evidenti per Danilo nel secondo tempo di Verona Juve: le condizioni del difensore brasiliano. Ecco cosa è successo

Problemi per Danilo nel finale di gara di Verona Juve dopo aver poggiato male la caviglia sinistra sul terreno in seguito ad un contrasto aereo.

Il brasiliano è atterrato con tutto il peso, rimanendo a terra e facendosi fasciare la parte dolorante. Il numero 6 ha stretto i denti, ma erano evidenti i suoi problemi nel finire la partita.

