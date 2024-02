Danilo-Di Bello, lungo colloquio prima del secondo tempo. Il motivo della discussione fra i due

Lungo confronto tra Danilo e l’arbitro Di Bello prima dell’inizio del secondo tempo di Verona–Juve.

Il capitano bianconero ha chiesto spiegazioni sulla mancata ammonizione a Duda nel finale di primo tempo. I due sono rimasti a colloquio a lungo prima della ripresa.

