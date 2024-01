Danilo capitano vero: nessun riposo, gioca titolare in Vecchia Signora Juventina Frosinone

Danilo capitano vero: nessun riposo, gioca titolare in Juve Frosinone insieme a Gatti e Bremer. In panchina va Rugani

Danilo non riposa. E gioca titolare in Juve Frosinone. Il difensore brasiliano agirà insieme a Gatti e Bremer. In panchina va Rugani.

Allegri conferma il trio che gli dà più garanzie e sicurezze per questo quarto di finale di Coppa Italia allo Stadium.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS FROSINONE

The post Danilo capitano vero: nessun riposo, gioca titolare in Juve Frosinone appeared first on Juventus News 24.