Danilo ammonito e squalificato: salta l’Udinese. Ma il contatto è sul pallone

Danilo ammonito e squalificato: salterà il prossimo match in programma contro l’Udinese. Ma tanti dubbi sul contatto

E’ stato ammonito Danilo a metà del primo tempo di Inter Juve. Il brasiliano, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima gara con l’Udinese per squalifica.

Tanti dubbi però per il contatto tra il difensore e Thuram, che dai replay si vede come sia chiaramente sul pallone. Inutili le proteste, Maresca ha fatto continuare.

