Daniel Maldini #Milan AC, Tardelli non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Grazie al padre può raggiungere questo livello» #Intervista #News #Ultimora

Daniel Maldini-Diavolo Rossonero, Marco Tardelli ha analizzato la crescita del calciatore attualmente in prestito al Monza: le dichiarazioni

Ospite a 90* Minuto, Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve e attuale opinionista, ha commentato il rendimento di Daniel Maldini con la maglia del Monza. Il calciatore, di proprietà del #club rossonero, sogna il ritorno a Diavolo Rossoneroello nella prossima #campionato. Di seguito le sue dichiarazioni sul tema:

PAROLE – «Sta avendo grande continuità e aiutato dal padre potrebbe diventare un ottimo calciatore. Segna con continuità».

