Daniel Maldini #Milan AC, svelato il progetto rossonero: cosa succederà in estate

10:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Daniel Maldini Diavolo Rossonero, svelato il progetto del #club rossonero: cosa succederà nel corso della prossima estate

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Daniel Maldini, attaccante che ha iniziato la stagione in prestito ad Empoli prima di risolvere l’accordo con i toscani e accasarsi al Monza.

Secondo quanto si apprende a giugno il centravanti farà ritorno al Diavolo Rossonero e verrà valutato a Diavolo Rossoneroello: soltanto dopo si tireranno le somme e si vedrà se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare nuovamente in prestito. Ogni scenario, ad oggi, è aperto.

