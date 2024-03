Daniel Maldini esulta dopo “la rete”, la dichiarazione ufficiale: «Palladino mi aiuta a star tranquillo, papà sarà felice» #Intervista #News #Ultimora

00:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

L’ex Diavolo Rossonero Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Genoa Monza. Ecco cosa ha detto

Le parole dell’ex Diavolo Rossonero Daniel Maldini ai microfoni di Dazn nel post partita di Genoa Monza. Ecco cosa ha detto:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PALLADINO – «Il mister mi aiuta a star tranquillo, mi parla e questo è fondamentale per un giocatore. Mi basta e avanza. Mi sono sentito subito a casa, quello è stato fondamentale. Il gruppo mi ha aiutato, il mister anche e ora sto bene »

Pubblicità

PRIMA MESSAGGIO DOPO IL GOL – «Forse da mio fratello, ma sicuramente anche mio papà sarà felice. Siamo ambiziosi, se non fosse così non saremo qua»

The post Daniel Maldini esulta dopo il gol: «Palladino mi aiuta a star tranquillo, papà sarà felice» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.