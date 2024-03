Daniel Maldini convince al “AC Monza” e potrebbe trovare continuità: ma penalizzerebbe quest’altro giocatore in prestito!

23:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Daniel Maldini convince al Monza e potrebbe trovare continuità: ma penalizzerebbe quest’altro giocatore in prestito! Ecco di chi si tratta

Daniel Maldini sta trovando il gol e potrebbe continuare a trovare continuità ai danni di un altro rossonero in prestito: Lorenzo Colombo.

Genoa Monza è la terza partita consecutiva in cui Colombo non viene impiegato da Palladino per l’attaccante che ha totalizzato solo 5 presenze nel 2024. Una di queste contro il Diavolo Rossonero in cui è arrivato anche il gol.

