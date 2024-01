Daniel Maldini cambia club: addio all’Empoli, ecco dove giocherà ora

Daniel Maldini cambierà presto squadra: addio all’Empoli, ecco dove giocherà in questa seconda parte di stagione

Daniel Maldini è pronto a lasciare l’Empoli e a cambiare squadra per questa seconda parte di stagione. Come confermato da Tuttosport, l’attaccante del Milan interromperà il suo prestito in Toscana e passerà al Monza fino al termine della stagione.

Un’operazione voluta fortemente da Galliani e pronta ad entrare presto nel vivo già a partire dalle prossime ore.

