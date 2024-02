Dani Alves sotto processo per violenza sessuale. La moglie: «E’ tornato a casa ubriaco». La testimonianza

E’ cominciato nella giornata di ieri il processo a Dani Alves. L’ex terzino di Barcellona, Juve e Psg è accusato di violenza sessuale verso una giovane donna. L’episodio sarebbe accaduto a Barcellona il 30 dicembre 2022.

Il brasiliano è in carcere e durante il processo sono stati ascoltati 19 testimoni, tra cui la moglie Joana Sanz. In base a quanto riferito dalla stampa spagnola la donna, tra le altre cose, avrebbe svelato che quella sera Dani Alves sarebbe tornato a casa ubriaco e che puzzava di alcool, tanto da crollare subito a letto.

