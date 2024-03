21:49, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dani Alves libero, la vittima fa ricorso: «Indignata e frustrata». Le ultime sulla vicenda che coinvolge l’ex Juventus Dani Alves è tornato libero dopo aver pagato la cauzione da un milione di euro per il caso di violenza sessuale. L’ex Juve resterà in libertà vigilata fino alla sentenza definitiva, mentre la vittima annuncia il ricorso. ANNUNCIO […]

