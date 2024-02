Dani Alves condannato per violenza sessuale! Ecco quanto dovrà restare in carcere: la sentenza

Dani Alves è stato condannato per violenza sessuale! La sentenza e cosa comporta per l’ex terzino brasiliano: i dettagli

Dani Alves, ex calciatore di Juventus, Siviglia, PSG e Barcellona, è stato condannato dal tribunale di Barcellona a quattro anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale. Lo hanno deciso i giudici emettendo il verdetto in mattinata e dimezzando la richiesta del pubblico ministero, che aveva proposto una condanna a nove anni, dopo aver evitato i dodici avendo dimostrato che il brasiliano, al momento dei fatti, era ubriaco.

I giudici hanno stabilito anche un risarcimento di 150.000 euro nei confronti della vittima. Una volta passati i quattro anni, Dani Alves dovrà necessariamente sottostare alla restrizione della libertà vigilata per ulteriori cinque anni.

