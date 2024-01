D’Ambrosio in vista di Monza Fc Internazionale: «Gara emozionante per me, Carboni top player di prospettiva» #Intervista

Il difensore del Monza, Danilo D’Ambrosio, ex Inter, si è espresso così in vista della prossima sfida in campionato contro i nerazzurri

Intervistato da Calciomercato.com a margine dell’anteprima del film ‘Chi segna vince’, Danilo D’Ambrosio ha rilasciato altre dichiarazioni in vista di Monza Inter, partita dal sapore speciale per lui.

SU MONZA INTER – «Per me sarà una gara emozionante, però quando l’arbitro fischierà io sarò pronto a dare tutto me stesso per il Monza, come è giusto che sia».

CHE MONZA TROVERÀ L’INTER? – «Il Monza cercherà di fare il Monza come ogni partita. Vogliamo impostare il nostro gioco senza subirlo, poi è normale che incontrando una squadra forte come l’Inter capiterà qualche volta di subire il gioco. Noi siamo pronti, cercheremo di difenderci con le unghie e con i denti».

IL MONZA PUÒ SOGNARE L’EUROPA? – «Guarda, prima di sognare voglio raggiungere l’obiettivo dei 40 punti salvezza. Poi dopo potremo eventualmente sognare».

SU VALENTIN CARBONI – «E’ un giocatore che ha tutte le qualità e il tempo dalla sua parte. Ora sta capendo l’occasione che Palladino gli sta dando e la sta sfruttando. E’ un giocatore di prospettiva importante».

SU PALLADINO – «Lo conoscevo in maniera indiretta perché l’ho sfidato ai tempi dell’Inter, il suo modo di far giocare la squadra è stato uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere il Monza».

SULLA LOTTA SCUDETTO – «L’Inter sta facendo un grande campionato e viene da stagioni importanti. Sanno ciò che devono fare, sarà una lotta importante da qui alla fine con la Juve».

