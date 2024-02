Damascelli: «Fc Internazionale conferma il basso livello della nostra Serie A» #Intervista

Il giornalista Damascelli ha espresso un parere negativo sull’Inter, oltre che sull’intera Serie A, dopo il big match contro la Juve

Il noto giornalista Damascelli ha usato parole forti per andare contro l’Inter e la Serie A su Il Giornale.

LE PAROLE – «All’Inter è bastato poco per vincere una partita brutta. Le prime due del campionato confermano il livello basso della nostra Serie A. La Juventus si è fermata sui suoi limiti, Allegri dirà che gli obiettivi sono altri ed è un alibi che ha rimesso in corsa per il secondo posto anche il Milan».

